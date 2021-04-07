Пятов побывал в гостях у семьи фанатов Шахтера в Полтаве

Александр и Ирина Рудковские воспитывают 11 детей в детском доме семейного типа

  • 07.04.2021 09:35
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Пятов побывал в гостях у семьи фанатов Шахтера в Полтаве
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

В день игры «Ворскла» – «Шахтер» в Полтаве вратарь «Шахтера» Андрей Пятов побывал в гостях у семьи Рудковских.

Мероприятие провел Shakhtar Social в рамках поддержки кампании #Morethanfootball Action Weeks 2021.

Александр и Ирина Рудковские воспитывают в детском доме семейного типа 11 детей в возрасте от 6 до 20 лет. Семья не пропускает ни одного матча «горняков» по телевизору, тем более что трое ребят – переселенцы из Донецкой области.

Среди немногих вещей 13-летнего Юры после переезда из родного города был шарф «Шахтера». Визит Пятова как для него, так и для остальных детей в семье был долгожданным событием. Андрей подарил ребятам мячи, рюкзаки для обуви, шарфы, фирменную клубную футболку со своим автографом, сказал, что свои подписи на ней поставит вся команда, и обещал побывать в гостях еще раз.

– Получил позитивные эмоции от встречи! Мы в Донецке часто ездили к таким семьям, у меня очень большое уважением к ним. Я рад, что клуб делает все возможное, чтобы футболисты могли увидеть такие семьи, пообщаться и чем-то помочь. Одно наше присутствие для детей – это радость. А мы для того и живем, для того футболисты и работают, чтобы дарить эмоции, – сказал Андрей Пятов. – Возраст у ребят разный: думаю, как и у меня, старшие уже помогают младшим. В жизни много разных нюансов, это ведь не только картинка счастливой семьи. Есть достаточно забот, которых люди не видят. Родители – молодцы! Я в Полтаве бываю чаще, чем в других городах. Тем более здесь совсем рядом арена, где проводим турнир памяти Виктора Носова. Теперь знаю, что тут живет такая замечательная семья. Буду ехать сюда, зная, что можно взять с собой какие-то подарки или хотя бы просто зайти поздороваться, и с удовольствием это сделаю.

«Шахтер» пятый год подряд поддерживает социальную кампанию #Morethanfootball Action Weeks 2021, которая проводится с 22 марта по 18 апреля при содействии European Club Association, UEFA Foundation for Children и European Football for Development Network. Ее цель – показать, что футбол доступен всем и как один из ключевых инструментов решения социальных проблем может менять жизнь к лучшему.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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