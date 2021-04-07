Три травмированных легионера Львова вернулись в строй

В 21-м туре чемпионата УПЛ «Львову» не сможет помочь дисквалифицированный ганский легионер Эрнест.

Футболиста будет кому заменить в очередном календарном поединке «горожан» с «Ворсклой». После довольно болезненной травмы уже неделю занимается в общей группе бразильский легионер Ренан, который может сыграть не только на острие атаки, но и, как Эрнест, на левом фланге полузащиты. Также вернулись в строй после повреждений француз Михоби и бразилец Шина, к которому проявляют интерес несколько итальянских клубов.

Возвращение легионеров оказалось очень своевременным, ведь в апреле «Львову» придется провести сразу шесть календарных поединков, среди которых и два с конкурентами в борьбе за выживание — с «Минаем» и «Рухом».

Подопечные Анатолия Бессмертного занимают 12-е место в УПЛ, набрав 15 очков и имея два матча в запасе.