Динамо Загреб – Вильярреал. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги Европы

  • 07.04.2021 02:58
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Динамо Загреб – Вильярреал. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Динамо» Загреб – «Вильярреал»:

«Вильярреал» – неудобный соперник. Мы это увидели, когда с «желтой субмариной» играло киевское «Динамо» и дважды уступило по 0:2. Также испанцы еще ранее прошли «Зальцбург». Для загребского «Динамо» «Вильярреал» будет тоже неудобным соперником. Хорватская команда ранее в плей-офф Лиги Европы прошла «Краснодар», а также «Тоттенхэм», сделав героический камбэк в Загребе (0:2, 3:0).

Перед вылетом в Хорватию «Вильярреал» уверенно обыграл на выезде «Гранаду» (3:0), а загребское «Динамо» расписало мировую с «Шибеником» (1:1).

Я поставлю на то, что в первой игре «Динамо» Загреб постарается не пропустить и сыграть хотя бы вничью. Да, поставлю на ничью в этом поединке», – сказал Бартулович.

Матч «Динамо» Загреб – «Вильярреал» состоится 8 апреля. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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