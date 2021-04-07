Гранада – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Гранада» – «Манчестер Юнайтед».

«Хорошо складывается евросезон для «Гранады». Испанская команда в плей-офф прошла крепкие «Наполи» и «Мольде». В свою очередь, англичане оказались сильнее хороших «Реала Сосьедад» и «Милана». Думаю, пройти «Манчестер Юнайтед» «Гранаде» не удастся.

Перед игрой с МЮ «Гранада» уступила на своем поле «Вильярреалу» (0:3), а манкунианцы в волевом стиле победили «Брайтон Энд Хоув Альбион» (2:1).

Мне кажется, манкунианцы уже в первом матче обеспечат себе комфортный результат, выиграв на выезде», – сказал Бартулович.

Матч «Гранада» – «Манчестер Юнайтед» состоится 8 апреля. Начало встречи – в 22:00.