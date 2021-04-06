Игрок Кадиса может быть отстранен на два года за проявление расизма

Ситуация с расистским скандалом в матче 29-го тура Примеры «Кадис» — «Валенсия» (2:1) продолжает развиваться. Федерация футбола Испании 7 апреля приступит к рассмотрению этого дела.

Напомним, игра была прервана на 36-й минуте, когда игроки «Валенсии» покинули поле из-за расизма.

В испанской прессе сообщается, что французский защитник Муктар Диакаби получил расистские оскорбления от защитника «Кадиса». Хуан Кала назвал оппонента «черным дерьмом».

Если вина Калы будет доказана, согласно действующему дисциплинарному кодексу, испанец может быть наказан временным отстранением от одного месяца до двух лет или получит дисквалификацию от четырех игр. Ему также грозит штраф в размере от 6 001 до 18 тысяч евро.

Отметим, что 6 апреля Кала на своей пресс-конференции опроверг обвинения в расизме.