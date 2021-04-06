Игрок Кадиса может быть отстранен на два года за проявление расизма

Хуан Кала рискует получить серьезное наказание за свой поступок в матче с «Валенсией»

  • 06.04.2021 18:32
  • 125 просмотров
  • 0 комментариев
Игрок Кадиса может быть отстранен на два года за проявление расизма
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ситуация с расистским скандалом в матче 29-го тура Примеры «Кадис» — «Валенсия» (2:1) продолжает развиваться. Федерация футбола Испании 7 апреля приступит к рассмотрению этого дела.

Напомним, игра была прервана на 36-й минуте, когда игроки «Валенсии» покинули поле из-за расизма.

В испанской прессе сообщается, что французский защитник Муктар Диакаби получил расистские оскорбления от защитника «Кадиса». Хуан Кала назвал оппонента «черным дерьмом».

Если вина Калы будет доказана, согласно действующему дисциплинарному кодексу, испанец может быть наказан временным отстранением от одного месяца до двух лет или получит дисквалификацию от четырех игр. Ему также грозит штраф в размере от 6 001 до 18 тысяч евро.

Отметим, что 6 апреля Кала на своей пресс-конференции опроверг обвинения в расизме.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — El Mundo Deportivo

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности