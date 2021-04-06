Бавария – ПСЖ. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «ПСЖ».

«Жребий распорядился так, что прошлогодние финалисты Лиги чемпионов встретятся между собой в четвертьфинале. «Бавария», обыграв в гостях «Лейпциг» (1:0), практически обеспечила себе чемпионство Германии. Теперь мюнхенцы могут сосредоточиться на Лиге чемпионов. Правда, лидер атаки «Баварии» Левандовски выбыл на месяц из-за травмы, которую он получил в матче за сборную Польши. У ПСЖ другие проблемы. После смены главного тренера (Почеттино заменил Тухеля) в Лиге 1 парижане играют нестабильно, дважды проиграв в предыдущих четырех матчах, в том числе и в домашнем матче с конкурентом «Лиллем» (0:1). Парижане отстают от первых «догов» уже на три очка.

Нервничает Неймар, так как у него не получается играть на прежнем уровне. Бразильца удалили в матче с «Лиллем». Также хочет попробовать свои силы в другом чемпионате молодая звезда Мбаппе. Но руководство парижан вешает на Килиана много милионный ценник. Атмосфера в ПСЖ перед противостоянием с мюнхенским клубом не самая лучшая. Сегодня ПСЖ – это команда настроения. А потенциал футболистов у парижан высочайший. При желании и объединении они в состоянии выиграть у любого соперника. Но сейчас нет в команде нужной атмосферы. ПСЖ сейчас похоже на лебедь, рак и щуку. Неймар считает себя выше Месси, но не подкрепляет это игрой. А Мбаппе сегодня – это барселоновский Неймар, который считал себя круче Месси, но, как оказалось, это не так.

У Мбаппе огромный потенциал, но ему сейчас важно принимать правильные решения, так как у многих из его окружения свои личные интересы. Кстати в противостоянии с «Баварией» Килиан может снова проявить свои таланты, что заставит потенциальных покупателей раскошеливаться.

«Бавария» мне видится единым целостным организмом, с высочайшей организацией игры и дисциплиной. Даже без Левандовски у них отличный атакующий потенциал. Мюллер, Сане, Гнабри, Коман, Чупо-Мотинг, Горетцка. Мне видится, что в домашнем матче «Бавария» может выиграть в один гол, но при этом обе команды забьют», - сказал Грозный.

Матч «Бавария» – «ПСЖ» состоится 7-го апреля. Начало встречи в 22:00.