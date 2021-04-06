Динамо или Шахтер? Эксперт оценил чемпионскую битву в УПЛ

Игорь Цыганык ставит на киевлян

  • 06.04.2021 18:11
  • 1054 просмотра
  • 4 комментария
Динамо или Шахтер? Эксперт оценил чемпионскую битву в УПЛ
© shakhtar.com

Журналист Игорь Цыганык оценил чемпионскую битву между «Динамо» и «Шахтером» в УПЛ.

«Я считаю, что чемпионом станет «Динамо». 7 очков от «Шахтера», 6 туров до завершения. Но до конца я не уверен, что именно киевляне станут чемпионами. Все-таки у «Шахтера» чуть легче календарь. Все решит очная битва «Динамо» и «Шахтера». Если «Динамо» не проиграет, то можно будет почти на 100% говорить, что киевляне берут титул».

«Но сейчас все бьются, чтобы отобрать у лидеров очки. «Александрия» была в двух минутах от ничьей, и разрыв был бы не 7, а 5 пунктов. Уверен, нас ждет интересное завершение чемпионата», - сказал Цыганык.

«Динамо» и «Шахтер» сыграют между собой 17 апреля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Циганик LIVE

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    fon513
      fon513, 06.04.2021 18:49
    0
    По игре Шахта сильнее...уверен что Шахта вьіиграет у Динамо в личной встрече, хотя мне все равно...
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 06.04.2021 18:23
    +2
    П..ц, відкрив Америку.
    Ссылка
    hanter83
      hanter83, 06.04.2021 18:22
    +5
    Да експертна думка ого го!!!! Спорт.юа навіщо такі роздуми викидувати з такими заголовками(ви ж не жовта преса)
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 06.04.2021 18:14
    -3
    Журналист Игорь Цыганык
    —————————————
    Ссылка
    hanter83
      hanter83, 06.04.2021 18:22
    +5
    Да експертна думка ого го!!!! Спорт.юа навіщо такі роздуми викидувати з такими заголовками(ви ж не жовта преса)
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 06.04.2021 18:23
    +2
    П..ц, відкрив Америку.
    Ссылка
    fon513
      fon513, 06.04.2021 18:49
    0
    По игре Шахта сильнее...уверен что Шахта вьіиграет у Динамо в личной встрече, хотя мне все равно...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности