Динамо или Шахтер? Эксперт оценил чемпионскую битву в УПЛ

Журналист Игорь Цыганык оценил чемпионскую битву между «Динамо» и «Шахтером» в УПЛ.

«Я считаю, что чемпионом станет «Динамо». 7 очков от «Шахтера», 6 туров до завершения. Но до конца я не уверен, что именно киевляне станут чемпионами. Все-таки у «Шахтера» чуть легче календарь. Все решит очная битва «Динамо» и «Шахтера». Если «Динамо» не проиграет, то можно будет почти на 100% говорить, что киевляне берут титул».

«Но сейчас все бьются, чтобы отобрать у лидеров очки. «Александрия» была в двух минутах от ничьей, и разрыв был бы не 7, а 5 пунктов. Уверен, нас ждет интересное завершение чемпионата», - сказал Цыганык.

«Динамо» и «Шахтер» сыграют между собой 17 апреля.