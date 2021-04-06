Бавария – ПСЖ. Ждем повторение прошлогоднего финала?

Повтор прошлогоднего финала

  • 06.04.2021 17:56
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Бавария – ПСЖ. Ждем повторение прошлогоднего финала?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Одна из самых обсуждаемых пар на стадии 1/4 Лиги Чемпионов. Еще бы, ведь встречаются прошлогодние финалисты. Тогда практически равный матч завершился 1:0 в пользу «Баварии» благодаря единственному голу Кингсли Комана и великолепным сэйвам Мануэля Нойера. «Бавария» выиграла все матчи, а ПСЖ хоть и провел прекрасный турнир, но вновь остался без титула. Кто окажется сильнее на сей раз?

Коэффициенты Favbet: 1.95 – 3.9 – 3.8

Выход в полуфинал:

Бавария – 1.75

ПСЖ – 2.2

Выиграет Лигу Чемпионов:

Бавария – 4.3

ПСЖ - 8

В 1/8 «Бавария» ожидаемо без проблем прошла «Лацио», а вот ПСЖ неожиданно легко разобрался с «Барселоной». Победа 4:1 в гостях и судьба противостояния была решена - еще один камбэк против ПСЖ «Барселоне» сотворить не удалось.

После жеребьевки 1/4 «Бавария» считалась явным фаворитом пары, но вмешался форс-мажор. Главный бомбардир мюнхенцев и лучший футболист мира прошлого года Роберт Левандовски получил травму в матче за сборную Польши и пропустит обе игры против ПСЖ. Это во многом уравнивает шансы. Да, «Бавария» всё еще остается фаворитом на выход в полуфинал, но уже не таким очевидных. Если судить по коэффициентам Favbet, то это примерно 55% на 45% в пользу немецкого клуба.

У Флика два варианта решить «проблему Левандовски» -  поставить на его позицию Чупо-Мотинга (как это было в победном матче против «РБ Лейпциг» на выходных) либо сыграть с Гнабри в роли «ложной девятки». Посмотрим, что выберет тренер.

У ПСЖ проблем, впрочем, не меньше. Марко Верратти это конечно не Левандовски, но его потеря для нынешнего ПСЖ также весьма существенна. Плюс парижане находятся в откровенно плохом настроении после поражения от своего прямого конкурента в Лиге 1 – «Лилля». Мало того, что  ПСЖ проиграл, так в конце матча Неймар в очередной раз продемонстрировал свой несносный характер и заработал удаление за неспортивное поведение. Конечно, сыграть  с «Баварией» это ему не помешает, но пока что Неймар не напоминает самого себя в лучшей форме

На что же поставить? «Бавария» - фаворит, но без Левандовски, наверняка, будет играть осторожнее, чем обычно. От таких команд, как «Бавария» и ПСЖ традиционно ждут много голов, но есть ощущение, что первый четвертьфинал будет довольно аккуратным и больше трех голов мы вряд ли увидим. Скорее всего будет примерно такая же игра, как и в финале в августе прошлого года. А потому оптимально выглядят две ставки: на тотал матча меньше (3.5) и относительно долгосрочная на проход «Баварии». Они совершенно не противоречат друг друг и есть смысл взять обе

Прогноз №1: проход «Баварии» - 1.75

Прогноз №2 от Favbet: тотал матча меньше (3.5) – 1.6

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Источник — Sport.ua

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