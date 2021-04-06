Шахтер ждет возвращения Исмаили и Корниенко

«Шахтер» продолжает тренировки и готовится к матчу следующего тура УПЛ против «Мариуполя».
Сообщается, что два левых защитника, Исмаили и Виктор Корниенко, еще не готовы работать в общей группе, но оба тренируются индивидуально.
О сроках возвращения информации нет, но Корниенко сегодня уже поучаствовал в одном из игровых упражнений.
Информации о Николае Матвиенко и Тете, пропускавших прошлый тур, пока нет.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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