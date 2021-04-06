Шахтер ждет возвращения Исмаили и Корниенко

Защитники тренируются по индивидуальной программе

  • 06.04.2021 17:52
  • 599 просмотров
  • 3 комментария
Шахтер ждет возвращения Исмаили и Корниенко
© shakhtar.com

«Шахтер» продолжает тренировки и готовится к матчу следующего тура УПЛ против «Мариуполя».

Сообщается, что два левых защитника, Исмаили и Виктор Корниенко, еще не готовы работать в общей группе, но оба тренируются индивидуально.

О сроках возвращения информации нет, но Корниенко сегодня уже поучаствовал в одном из игровых упражнений.

Информации о Николае Матвиенко и Тете, пропускавших прошлый тур, пока нет.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 06.04.2021 18:15
    +1
    Да, весь мир ждёт этого.
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    Ihor86
    online
      Ihor86, 06.04.2021 18:10
    -3
    Против Мариуполя можно и Шахтер Ю-19 выставить. Все равно ж слив
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    funnycat
    online
      funnycat, 06.04.2021 18:05
    -4
    С Мариуполем можно и чемпиона Сырыры Морозова вырастить, все равно там не игра, а фарс будет
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    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 06.04.2021 18:15
    +1
    Да, весь мир ждёт этого.
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