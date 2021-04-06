Лидеры Ворсклы избежали серьезных травм в матче с Шахтером

В поединке УПЛ «Ворскла» - «Шахтер» повреждение получили защитник Игорь Пердута и хавбек Оливье Тилль, которые не смогли доиграть матч до конца.
У Тилля обнаружили сотрясение мозга, однако обошлось без осложнений. Ожидается, что игрок на этой неделе вернется к тренировкам и может сыграть в следующем матче.
Избежал серьезных проблем и Пердуты, у которого нет перелома ребра, хотя участие игрока в матче следующего тура почти исключено.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.