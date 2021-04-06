Лидеры Ворсклы избежали серьезных травм в матче с Шахтером

В поединке УПЛ «Ворскла» - «Шахтер» повреждение получили защитник Игорь Пердута и хавбек Оливье Тилль, которые не смогли доиграть матч до конца.

У Тилля обнаружили сотрясение мозга, однако обошлось без осложнений. Ожидается, что игрок на этой неделе вернется к тренировкам и может сыграть в следующем матче.

Избежал серьезных проблем и Пердуты, у которого нет перелома ребра, хотя участие игрока в матче следующего тура почти исключено.