ФЛИК: «Иметь на воротах Нойера — это наше преимущество перед ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» назвал сильные стороны своей команды

  • 06.04.2021 16:49
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ФЛИК: «Иметь на воротах Нойера — это наше преимущество перед ПСЖ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

«Это другой матч [по сравнению с финалом ЛЧ прошлого сезона], у ПСЖ другая команда и другой тренер. Но в целом с прошлогоднего финала не так много изменилось. Мы должны организованно сыграть, когда мяч у нас. При потере — быстро переходить в прессинг. Что касается атаки, хотим сыграть чуть увереннее и решительнее, чем против «Лейпцига».

У ПСЖ прочная оборона и, конечно, выдающиеся игроки впереди. Мы должны перерезать каналы доставки мяча к ним. Это также означает как можно быстрее прессинговать игрока с мячом. В прошлом финале Нойер сыграл блестяще. Будет ли это сидеть в голове у нападающих ПСЖ? Не знаю. Но иметь в рамке вратаря мирового класса — это наше преимущество», - сказал Флик.

Первый матч между «Баварией» и ПСЖ состоится уже 7 апреля. Ответный матч – 13 апреля.

Ранее сообщалось, что шесть игроков ПСЖ не сыграют с «Баварией».

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Источник — УЕФА

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