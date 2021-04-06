Рональд КУМАН: «Мы готовы к финалу сезона, впереди эль-класико»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал предстоящий матч с «Реалом» в 30-м туре Ла Лиги.

«Мы готовы к красивому и захватывающему финалу сезона. Впереди эль-класико», — написал Куман в Twitter.

Напомним, в таблице чемпионата Испании между командами разрыв всего в 2 балла. У «Барселоны», идущей на втором месте, на данный момент 65 очков, а у мадридцев 67.

Матч «Реал» - «Барселона» состоится 10 апреля в Мадриде. Начало матча в 22:00 по Киеву.