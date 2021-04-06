«Забил больше всех, а Фонсека говорит: «Едь в Мариуполь»

Екс-форвард дубля «Шахтера» Артур Загорулько рассказал, как Паулу Фонсека его отправил в «Мариуполь»

«Фонсека меня вызвал на сбор, когда он только пришел в «Шахтер». Я тогда из-за него на Мальдивы не полетел. Я только женился, нам с женой путевку подарили, отпраздновать. Я поменял путевку на Фонсеку, и он меня через десять дней домой отправил (улыбается). Я тогда не очень доволен был.

На сбор много игроков взяли и каждый день кого-то отправляли. У нас турнир был, я забил, кажется, больше всех и моя команда еще и выиграла. Я Тотовицкому говорю: «Я еще сегодня точно задержусь». Только я это произнес, переводчик говорит: «Зайди к Фонсеке». Он мне говорит: «У нас Факундо есть, мы за тобой будем смотреть. Поедь обратно в Мариуполь». Говорю: «Понял, не дурак», - сказал Загорулько в интервью на ютуб-канале SportArenaTV.

Артур Загорулько находился в структуре «Шахтера» с 2012 по 2017 год. Затем выступал в «Заре», «Мариуполе», «Ворскле», «Рухе» и винницкой «Ниве». Сейчас является играющим президентом винницкой «Нивы».