«Забил больше всех, а Фонсека говорит: «Едь в Мариуполь»

Бывший форвард дубля «Шахтера» Артур Загорулько рассказал о том, как Фонсека его отправил с команды

  • 06.04.2021 15:36
  • 3480 просмотров
  • 3 комментария
«Забил больше всех, а Фонсека говорит: «Едь в Мариуполь»
© ФК Ворскла. Артур Загорулько

Екс-форвард дубля «Шахтера» Артур Загорулько рассказал, как Паулу Фонсека его отправил в «Мариуполь»

«Фонсека меня вызвал на сбор, когда он только пришел в «Шахтер». Я тогда из-за него на Мальдивы не полетел. Я только женился, нам с женой путевку подарили, отпраздновать. Я поменял путевку на Фонсеку, и он меня через десять дней домой отправил (улыбается). Я тогда не очень доволен был.

На сбор много игроков взяли и каждый день кого-то отправляли. У нас турнир был, я забил, кажется, больше всех и моя команда еще и выиграла. Я Тотовицкому говорю: «Я еще сегодня точно задержусь». Только я это произнес, переводчик говорит: «Зайди к Фонсеке». Он мне говорит: «У нас Факундо есть, мы за тобой будем смотреть. Поедь обратно в Мариуполь». Говорю: «Понял, не дурак», - сказал Загорулько в интервью на ютуб-канале SportArenaTV.

Артур Загорулько находился в структуре «Шахтера» с 2012 по 2017 год. Затем выступал в «Заре», «Мариуполе», «Ворскле», «Рухе» и винницкой «Ниве». Сейчас является играющим президентом винницкой «Нивы».

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(9 голосов)

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Комментарии
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 06.04.2021 16:45
    0
    Просто ,то что он забил после тренировки в пустые ворота Фонсека не посчитал за голы..
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    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 06.04.2021 15:44
    0
    айайай! какого форварда утратил украинский футбол!
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 15:43
    +3
    И шо тут странного? Ясен пень шахта будет ставить тем кому платит по ляму з/п в первую очередь в валюте, а потом уже дергать наших если те окажутся высокого уровня, а то шо в турнире кожаный мяч этот букин сделал хет трик еще не означает шо так же забивал бы как деревяшка факундО)
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 15:43
    +3
    И шо тут странного? Ясен пень шахта будет ставить тем кому платит по ляму з/п в первую очередь в валюте, а потом уже дергать наших если те окажутся высокого уровня, а то шо в турнире кожаный мяч этот букин сделал хет трик еще не означает шо так же забивал бы как деревяшка факундО)
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 06.04.2021 16:45
    0
    Просто ,то что он забил после тренировки в пустые ворота Фонсека не посчитал за голы..
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 06.04.2021 15:44
    0
    айайай! какого форварда утратил украинский футбол!
    Ссылка
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