Сергей РЕБРОВ: «Еще 6 туров. Нужно сохранять концентрацию»

Украинский тренер не спешит праздновать

  • 06.04.2021 15:28
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Сергей РЕБРОВ: «Еще 6 туров. Нужно сохранять концентрацию»
© fradi.hu

«Ференцварош» близок к завоеванию третьего кряду титула чемпиона Венгрии, однако наставник Сергей Ребров не торопится праздновать.

«Победа в прошлом туре важна, но нужно сохранять концентрацию. Впереди еще 6 важных матчей, нужно выиграть их все».

«Нужно, чтобы сохранять мотивацию на все поединки», - сказал Ребров.

Команда за 6 туров до конца опережает ближайшего соперника на 13 очков. Победа в чемпионате позволит сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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Источник — ФК Ференцварош

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