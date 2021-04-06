Сергей РЕБРОВ: «Еще 6 туров. Нужно сохранять концентрацию»

«Ференцварош» близок к завоеванию третьего кряду титула чемпиона Венгрии, однако наставник Сергей Ребров не торопится праздновать.
«Победа в прошлом туре важна, но нужно сохранять концентрацию. Впереди еще 6 важных матчей, нужно выиграть их все».
«Нужно, чтобы сохранять мотивацию на все поединки», - сказал Ребров.
Команда за 6 туров до конца опережает ближайшего соперника на 13 очков. Победа в чемпионате позволит сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
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Источник — ФК Ференцварош
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