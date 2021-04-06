Лестер нацелился на хавбека Ливерпуля

Английский «Лестер» заинтересован в подписании 26-летнего центрального полузащитника «Ливерпуля»и сборной Гвинеи Наби Кейта.

Кейта выступает за «Ливерпуль» с лета 2018 года после перехода из «Лейпцига» за €60 миллионов. Но карьера футболиста на «Энфилде» пока складывается не лучшим образом. В текущем сезоне Наби провел за «красных» всего 15 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Наби составляет €38 миллионов.

В активе Кейта 37 матчей за сборную Гвинеи, где он забил 8 мячей.