Главный врач Динамо обменялся опытом с легендой Баварии

Главный врач киевского «Динамо» Андрей Шморгун получил приглашение совершить дружеский визит с целью обмена опытом от знаменитого немецкого спортивного врача-ортопеда Ганса-Вильгельма Мюллера-Вольфарта, который известен многим как главный врач сборной Германии по футболу и футбольного клуба «Бавария» из Мюнхена.

Мюллер-Вольфарт – один из главных теоретиков и практиков нетрадиционной медицины в спорте. Ему удалось восстановить после тяжелейших травм огромное количество спортсменов и вернуть их на былой уровень подготовки. В числе этих спортсменов были футболисты Юрген Клинсманн, Роналдо, Джонатан Вудгейт, Майкл Оуэн, Стивен Джеррард, Питер Макдональд, Харри Кьюэлл, Симоне Пепе, Джорджо Кьеллини; легкоатлеты Пола Рэдклифф, Келли Холмс, Морис Грин и Усэйн Болт, теннисисты Борис Беккер и Иван Лендл и многие другие знаменитые спортсмены.

- Андрей, расскажите о вашем визите в Мюнхен к знаменитому профессору Мюллеру-Вольфарту. Кто был инициатором этого визита?

- Я ездил в Мюнхен по приглашению легендарного врача Ганса-Вильгельма Мюллера-Вольфарта, который больше сорока лет проработал главным врачом мюнхенской «Баварии» и национальной футбольной сборной Германии. Его можно назвать мэтром спортивной медицины.

Профессор Мюллер-Вольфарт занимался восстановлением не только футболистов, он много работал и со знаменитыми спортсменами из других видов спорта, в частности, с Владимиром Кличко, Усэйном Болтом.

Познакомились мы еще в 2010 году, когда летали с Андреем Шевченко к нему на консультацию и занимались лечением спины Андрея. С тех пор мы в дружеских отношениях, постоянно поддерживаем связь. Он в очередной раз пригласил меня в Мюнхен. Как раз была пауза на игры сборных, меньше работы пока многие наши ребята были в сборных. Благодаря тому, что руководство клуба пошло навстречу, у меня появилась возможность выбраться к нему в клинику. Кроме того, в Германии я пообщался с нашими партнерами, компанией Medicum 24.

Мы хорошо пообщались с Гансом-Вильгельмом, он практически не изменился за все время, что мы знакомы, выглядит молодо, явно не на свои 78 лет. Пообщались на разные темы. Также он пригласил меня провести ему ассистенцию в его клинике во время приема пациентов. Мы рассматривали разные проблемы, тяжелые случаи болезней, делились друг с другом мыслями, опытом.

- Чем сейчас занимается бывший главный врач «Баварии»?

- В целом доктор Мюллер-Вольфарт занимается лечением мышечных травм, проблем с позвоночником, проблем с суставами. Вообще у него в клинике очень широкий спектр направлений спортивной медицины, футбольной медицины. В эти дни у него хватало пациентов. Мы ассистировали друг другу, делились опытом. Я рассказывал наши наработки, какие у нас тенденции, какое лечение. Ганс-Вильгельм использует большую вариативность при лечении, он хорошо знает гомеопатию, использует иглотерапию. В то же время он не изменяет своим традиционным методам лечения, в частности, с использованием препарата актовегин. Он его и сейчас очень широко использует и считает одним из лучших препаратов при лечении колен, при суставных проблемах, проблемах с позвоночником, а также при мышечных травмах.

- Если сравнивать уровень развития спортивной медицине в Украине и Германии, на каком уровне находятся отечественная медицина?

- Тяжело сравнивать. Безусловно, в Германии фармакология хорошо развита, всегда есть место инновациям. Но, как писал Тарас Шевченко, «І чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь». Некорректно будет утверждать, что в Германии передовые технологии, а мы далеко позади. Вовсе нет. Футбольная медицина развивается во всем мире. Да, есть моменты, на которые стоит обратить внимание. Есть методики, достойные внимания. Но это не значит, что нужно исключить, заменить свои методики. У нас тоже за долгое время накопились свои наработки, и при том очень интересные, которые интересны тем же немецким специалистам. Нужно модифицировать, добавлять.

- Тем не менее, в Европе есть передовые клиники и профессоры, к которым ездят на лечение и восстановление знаменитые футболисты из множества стран – тот же Рамон Кугат из Барселоны, финский специалист Сакари Орава…

- А те же немцы тоже ездят оперироваться в США или Норвегию. В футбольной медицине вопрос скорее не в стране или медицинской инфраструктуре, а в отдельных специалистах. Например, наши футболисты с серьезными травмами колена ездят оперироваться к доктору Рамону в Барселону, при проблемах с икроножными мышцами или ахилловым сухожилием мы летим оперироваться в Финляндию, с травмой плеча мы летали в Германию. Просто идет выбор специалиста, который занимается узкой специализацией, в которой он работает глубже, более детально знает проблемы. Поэтому выбор останавливается на конкретном хирурге. В хирургии нет универсалов. Универсалы могут быть в скорой помощи. А более тонкую, детальную работу делает специалист определенной, узкой специализации.

Эти специалисты известны на весь мир, это настоящие мэтры спортивной медицины, в их числе и доктор Мюллер-Вольфарт. У них есть чему учиться, и они охотно делятся своим опытом и при этом сами не останавливаются, продолжают учиться, совершенствоваться, заимствовать опыт. Сейчас появляются, выходят на арену и молодые специалисты очень высокого уровня. Появляются новые технологии, новые виденья, тактики, подходы к лечению.

Мне импонирует, что Мюллер-Вольфарт не бросил научную работу. Он сам говорит, что с возрастом наоборот больше стал заниматься наукой, больше общается с университетскими клиниками по поводу лечения мышечных травм, делится опытом со студентами. А когда он работал в «Баварии», у него совершенно не хватало времени на науку.

- Приглашали ли вы доктора Мюллера-Вольфарта на взаимный ответный визит в Киев?

- Конечно! Мы обговаривали этот вопрос с руководством нашего клуба – о приглашении мэтра к нам в гости в Киев и о дальнейшем сотрудничестве. Мюллер-Вольфарт с удовольствием принял приглашение. Правда, сейчас ситуация не совсем простая с пандемией COVID-19, с перелетами из одной страны в другую. Но когда ситуация успокоится, мы будем рады видеть его в Киеве. Пока я был в Мюнхене, он получал предложения с подобными визитами и от других клубов, но признался, что наше для него в приоритете.

В своей клинике Ганс-Вильгельм сейчас работает вместе с сыном Киллианом, молодым специалистом, передает ему свой опыт. К слову, Киллиан сейчас консультирует в «Баварии», где на протяжении четырех десятилетий работал его отец.