КАРИКАТУРА ДНЯ. Его не зря называют «Лингардиньо»

Английский полузащитник Джесси Лингард идеально вписался в игру «Вест Хэма»

  • 06.04.2021 14:08
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Его не зря называют «Лингардиньо»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 28-летним английским атакующим полузащитником «Вест Хэма» Джесси Лингардом.

Контракт Лингарда принадлежит «Манчестер Юнайтед», футболист выступает за «Вест Хэм» на правах аренды с конца января текущего года.

«Джесси Лингард в «Вест Хэме»: 8 матчей, 6 забитых мячей, 3 результативные передачи.

Его не зря называют «Лингардиньо» (намек на Роналдиньо — прим. ред.)», — прокомментировал Момани свою работу.

В составе «Вест Хэма» выступает 31-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко.

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Источник — Instagram

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