КАРИКАТУРА ДНЯ. Его не зря называют «Лингардиньо»

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 28-летним английским атакующим полузащитником «Вест Хэма» Джесси Лингардом.
Контракт Лингарда принадлежит «Манчестер Юнайтед», футболист выступает за «Вест Хэм» на правах аренды с конца января текущего года.
«Джесси Лингард в «Вест Хэме»: 8 матчей, 6 забитых мячей, 3 результативные передачи.
Его не зря называют «Лингардиньо» (намек на Роналдиньо — прим. ред.)», — прокомментировал Момани свою работу.
В составе «Вест Хэма» выступает 31-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко.
Источник — Instagram
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