Моуриньо назвал главную трансферную цель Тоттенхэма

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо назвал главную трансферную цель будущего лета. Специалист хочет, чтобы «шпоры» подписали 28-летнего бразильского защитника «Севильи» Диего Карлоса.
Карлос защищает цвета «Севильи» с лета 2019 года после перехода из французского «Нанта» за €15 миллионов. В текущем сезоне Диего провел за испанскую команду 38 матчей во всех турнирах, где забил один гол. Карлос выступает на позиции центрального защитника.
Контракт игрока с «Севильей» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость Диего составляет €50 миллионов.
Источник — Transfermarkt
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