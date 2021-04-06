Моуриньо назвал главную трансферную цель Тоттенхэма

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо назвал главную трансферную цель будущего лета. Специалист хочет, чтобы «шпоры» подписали 28-летнего бразильского защитника «Севильи» Диего Карлоса.

Карлос защищает цвета «Севильи» с лета 2019 года после перехода из французского «Нанта» за €15 миллионов. В текущем сезоне Диего провел за испанскую команду 38 матчей во всех турнирах, где забил один гол. Карлос выступает на позиции центрального защитника.

Контракт игрока с «Севильей» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость Диего составляет €50 миллионов.