Барселона надеется на возвращение Неймара

Каталонская «Барселона» не исключает возможности возвращения на «Камп Ноу» 29-летнего бразильского форварда ПСЖ Неймара.

У «Барселоны» не хватит средств на выкуп контракта бразильца, поэтому «блаугранас» внимательно следят за переговорами между игроком и ПСЖ о продлении контракта. Если они не увенчаются успехом, Неймар станет свободным агентом летом 2022 года.

Неймар выступал за «Барселону» с лета 2013 по лето 2017 года, после чего перешел в ПСЖ за рекордную сумму в размере €222 миллионов. В текущем сезоне нападающий провел за парижскую команду 20 матчей во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач.

Ориентировочная стоимость Неймара составляет €128 миллионов.

В активе футболиста 103 матча в составе сборной Бразилии, где он забил 64 мяча.