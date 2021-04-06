Стало известно, когда УЕФА примет решение по городам-хозяевам Евро-2020

Все 12 городов, которые должны принимать матчи Евро-2020, готовы пустить по крайней мере часть болельщиков на стадионы. Но окончательное решение со стороны УЕФА пока не принято. При этом некоторые арены могут быть заполнены лишь на 10% от максимальной вместимости.

12 городов-организаторов должны были подтвердить УЕФА свои планы относительно болельщиков до 7 апреля. К этому сроку УЕФА надеялся окончательно определиться с принимающими городами. Но теперь чиновники готовятся к задержке, поскольку города продолжают бороться с пандемией коронавируса.

«У нас есть несколько возможных сценариев, но единственная гарантия, которую мы можем дать, заключается в том, что возможность проведения матчей Евро-2020 без присутствия зрителей не рассматривается», — ранее заявил глава УЕФА Александер Чеферин.

Вероятно, окончательно вопрос должен быть решен к 20 апреля, когда соберется Конгресс УЕФА. Именно тогда будет оглашено окончательное решение относительно городов-хозяев Евро-2020.

Матчи Евро-2020 должны состояться с 11 июня по 11 июля.