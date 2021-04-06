Стало известно, когда УЕФА примет решение по городам-хозяевам Евро-2020

Конгресс организации состоится 20 апреля

  • 06.04.2021 12:30
  • 1520 просмотров
  • 2 комментария
Стало известно, когда УЕФА примет решение по городам-хозяевам Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Все 12 городов, которые должны принимать матчи Евро-2020, готовы пустить по крайней мере часть болельщиков на стадионы. Но окончательное решение со стороны УЕФА пока не принято. При этом некоторые арены могут быть заполнены лишь на 10% от максимальной вместимости.

12 городов-организаторов должны были подтвердить УЕФА свои планы относительно болельщиков до 7 апреля. К этому сроку УЕФА надеялся окончательно определиться с принимающими городами. Но теперь чиновники готовятся к задержке, поскольку города продолжают бороться с пандемией коронавируса.

«У нас есть несколько возможных сценариев, но единственная гарантия, которую мы можем дать, заключается в том, что возможность проведения матчей Евро-2020 без присутствия зрителей не рассматривается», — ранее заявил глава УЕФА Александер Чеферин.

Вероятно, окончательно вопрос должен быть решен к 20 апреля, когда соберется Конгресс УЕФА. Именно тогда будет оглашено окончательное решение относительно городов-хозяев Евро-2020.

Матчи Евро-2020 должны состояться с 11 июня по 11 июля.

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Источник — Daily Mail

(8 голосов)

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Комментарии
    sergrey4
    online
      sergrey4, 06.04.2021 13:39
    0
    Ihor86, 06.04.2021 12:36
    Провели бы все матчи в Англии вот и все! Стадионов там хватает!
    А зрители ? Там не собираются отменять ограничения, особенно жёсткий карантин для туристов.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 06.04.2021 12:36
    +1
    Провели бы все матчи в Англии вот и все! Стадионов там хватает!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 06.04.2021 12:36
    +1
    Провели бы все матчи в Англии вот и все! Стадионов там хватает!
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 06.04.2021 13:39
    0
    Ihor86, 06.04.2021 12:36
    Провели бы все матчи в Англии вот и все! Стадионов там хватает!
    А зрители ? Там не собираются отменять ограничения, особенно жёсткий карантин для туристов.
    Ссылка
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