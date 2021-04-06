Арсенал заинтересовался Чалханоглу

«Канонирам» нужен еще один плеймейкер

  • 06.04.2021 11:47
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Арсенал заинтересовался Чалханоглу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» заинтересован в подписании 27-летнего атакующего полузащитника «Милана» и сборной Турции Хакана Чалханоглу.

«Канониры» хотят, чтобы в их составе был еще один плеймейкер, потому что аренда футболиста «Реала» Мартина Эдегора приближается к завершению.

Чалханоглу выступает за «Милан» с лета 2017 года после перехода из «Байера» за €23,3 миллиона. В текущем сезоне хавбек провел за «Милан» 34 матча во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач.

Контракт с футболистом рассчитан до конца июня, после чего он станет свободным агентом. Ориентировочная стоимость Чалханоглу составляет €35 миллионов.

В активе Чалханоглу 55 матчей за сборную Турции, где он забил 13 мячей.

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Источник — Sky Sport Italia

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