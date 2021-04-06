Милан назвал цену на Рафаэла Леау

Итальянский клуб может продать португальца будущим летом

  • 06.04.2021 11:25
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  • 1 комментарий
Милан назвал цену на Рафаэла Леау
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» может продать 21-летнего португальского форварда Рафаэла Леау за €40 миллионов будущим летом.

«Россонери» не горят желанием расставаться с футболистом, но готовы его отпустить, если покупатель заплатит требуемую сумму.

Леау защищает цвета «Милана» с лета 2019 года после перехода из «Лилля» за €29,5 миллионов. В текущем сезоне нападающий провел за итальянскую команду 32 матча во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.

Контракт Леау с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года.

В активе Рафаэла 12 матчей за сборную Португалии U-21, где он забил один гол.

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Источник — Calciomercato

(2 голоса)

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Комментарии
    bumer cool
    online
      bumer cool, 06.04.2021 12:23
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