ВИДЕО. 44 года назад Динамо обыграло Боруссию М при ста тысячах зрителей

В своем первом в истории полуфинальном матче самого престижного клубного турнира Европы динамовцы Киева одержали победу с минимальным счетом благодаря единственному голу Владимира Онищенко. Матч посетили 102,000 зрителей.
К сожалению, на выезде победу одержали немцы, которые в финале уступили «Ливерпулю».
КЕЧ. Первый матч 1/2 финала
«Динамо» - «Боруссия» (Менхенгладбах, ФРГ) - 1:0 (второй матч 0:2)
Гол: Онищенко (71).
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Источник — ФК Динамо Киев
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