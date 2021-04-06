ВИДЕО. 44 года назад Динамо обыграло Боруссию М при ста тысячах зрителей

Первый полуфинал самого престижного евротурнира для киевлян

  • 06.04.2021 11:14
  • 1328 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. 44 года назад Динамо обыграло Боруссию М при ста тысячах зрителей
© ФК Динамо Киев

В своем первом в истории полуфинальном матче самого престижного клубного турнира Европы динамовцы Киева одержали победу с минимальным счетом благодаря единственному голу Владимира Онищенко. Матч посетили 102,000 зрителей.

К сожалению, на выезде победу одержали немцы, которые в финале уступили «Ливерпулю».

КЕЧ. Первый матч 1/2 финала

«Динамо» - «Боруссия» (Менхенгладбах, ФРГ) - 1:0  (второй матч 0:2)
Гол: Онищенко (71).

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 06.04.2021 12:39
    0
    Игорь Нестеренко, 06.04.2021 12:27
    Мне показолось или скорость у игроков намного выше, чем у сегодняшнего Динамо?
    За той скоростью, как тогда, даже операторы не всегда успевали...
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 06.04.2021 12:33
    +1
    axylinam, 06.04.2021 12:20
    Динамо 77 года выиграло бы нынешний чемпионат с отрывом 10-15 очков
    Динамо 77 разнесло бы современных "цыплят" с неприличным счетом
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 06.04.2021 12:27
    +2
    Мне показолось или скорость у игроков намного выше, чем у сегодняшнего Динамо?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 06.04.2021 12:20
    +4
    Динамо 77 года выиграло бы нынешний чемпионат с отрывом 10-15 очков
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 06.04.2021 12:11
    +3
    Летели вперёд. Атаковали по настоящему. Великая команда молодого Тренера!
    Ссылка
    Павел П
      Павел П, 06.04.2021 12:06
    -1
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 06.04.2021 12:20
    +4
    Динамо 77 года выиграло бы нынешний чемпионат с отрывом 10-15 очков
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 06.04.2021 12:11
    +3
    Летели вперёд. Атаковали по настоящему. Великая команда молодого Тренера!
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 06.04.2021 12:27
    +2
    Мне показолось или скорость у игроков намного выше, чем у сегодняшнего Динамо?
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 06.04.2021 12:33
    +1
    axylinam, 06.04.2021 12:20
    Динамо 77 года выиграло бы нынешний чемпионат с отрывом 10-15 очков
    Динамо 77 разнесло бы современных "цыплят" с неприличным счетом
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 06.04.2021 12:39
    0
    Игорь Нестеренко, 06.04.2021 12:27
    Мне показолось или скорость у игроков намного выше, чем у сегодняшнего Динамо?
    За той скоростью, как тогда, даже операторы не всегда успевали...
    Ссылка
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