Игорь ХАРАТИН: «Очень хотим играть в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Ференцвароша» и национальной сборной Украины Игорь Харатин рассказал о желании вновь сыграть в Лиге чемпионов.
«В первую очередь, мы все очень хотим играть в Лиге чемпионов. А чтобы там играть, нужно становиться чемпионами. Поэтому это большая мотивация для нас, будем все для этого делать», - сказал Харатин.
Отметим, что «Ференцварош» имеет в активе 64 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Гандикап над ближайшим преследователем составляет 13 баллов.
Источник — Футбол 1/2/3
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