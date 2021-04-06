Игорь ХАРАТИН: «Очень хотим играть в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Ференцвароша» и национальной сборной Украины Игорь Харатин рассказал о желании вновь сыграть в Лиге чемпионов.

«В первую очередь, мы все очень хотим играть в Лиге чемпионов. А чтобы там играть, нужно становиться чемпионами. Поэтому это большая мотивация для нас, будем все для этого делать», - сказал Харатин.

Отметим, что «Ференцварош» имеет в активе 64 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Гандикап над ближайшим преследователем составляет 13 баллов.