Игорь ХАРАТИН: «Очень хотим играть в Лиге чемпионов»

Украинский хавбек «Ференцвароша» – о главной задаче на сезон

  • 06.04.2021 10:55
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Игорь ХАРАТИН: «Очень хотим играть в Лиге чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Харатин

Полузащитник «Ференцвароша» и национальной сборной Украины Игорь Харатин рассказал о желании вновь сыграть в Лиге чемпионов.

«В первую очередь, мы все очень хотим играть в Лиге чемпионов. А чтобы там играть, нужно становиться чемпионами. Поэтому это большая мотивация для нас, будем все для этого делать», - сказал Харатин.

Отметим, что «Ференцварош» имеет в активе 64 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Гандикап над ближайшим преследователем составляет 13 баллов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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