Александр ЗУБКОВ: «Лига чемпионов — очень освещаемая площадка»

24-летний украинский вингер «Ференцвароша» Александр Зубков рассказал о желании вновь сыграть в Лиге чемпионов.

«К сожалению, напрямую мы не попадем в Лигу чемпионов, нужно будет еще четыре тура пройти. Но, конечно, это всех стимулирует, все, кто играл в Лиге чемпионов в этом году, понимают, что это — дополнительный рынок. Это очень освещаемая площадка, играть в таких турнирах очень престижно. Конечно, все будут стараться», — сказал Зубков.

В текущем сезоне Зубков провел за «Ференцварош» 29 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.