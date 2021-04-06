Александр ЗУБКОВ: «Лига чемпионов — очень освещаемая площадка»

Украинский игрок «Ференцвароша» надеется вновь пробиться в самый престижный клубный турнир

  • 06.04.2021 10:30
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Александр ЗУБКОВ: «Лига чемпионов — очень освещаемая площадка»
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний украинский вингер «Ференцвароша» Александр Зубков рассказал о желании вновь сыграть в Лиге чемпионов.

«К сожалению, напрямую мы не попадем в Лигу чемпионов, нужно будет еще четыре тура пройти. Но, конечно, это всех стимулирует, все, кто играл в Лиге чемпионов в этом году, понимают, что это — дополнительный рынок. Это очень освещаемая площадка, играть в таких турнирах очень престижно. Конечно, все будут стараться», — сказал Зубков.

В текущем сезоне Зубков провел за «Ференцварош» 29 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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Источник — Футбол 1/2/3

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