Диогу ЖОТА: «Матч с Реалом станет серьезным испытанием»

Футболист «Ливерпуля» готовится к поединку 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 06.04.2021 10:19
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Диогу ЖОТА: «Матч с Реалом станет серьезным испытанием»
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний португальский вингер «Ливерпуля» Диогу Жота поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Мы переживаем хороший период. Перед паузой на сборные мы одержали две сухие победы, а сейчас продолжили победную серию и хорошо сыграли против «Арсенала».

Матч будет серьезным испытанием, мы должны быть к этому готовы. Соперник играет так, что придется много бегать и бороться. «Реал» — рекордсмен по числу трофеев в Лиге чемпионов. Они привыкли к матчам плей-офф, и нам необходимо будет показать свой лучший футбол.

Очень важно, как именно сыграет «Реал». Понятно, что наш тренер, скорее всего, угадает тактику соперника, но никогда нельзя быть полностью уверенным. Необходимо как следует подготовиться и знать комбинации «Реала». Они отнесутся к матчу так же. Что надо сделать, это показать свою лучшую игру и понимать, как будет играть «Реал» в три или в четыре защитника», — отметил Жота.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 6 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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