Барселона в ближайшее время хочет продлить контракт с Дембеле

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может продлить контракт с клубом.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, главный тренер каталонцев Роналд Куман доволен игрой 23-летнего француза. В ближайшее время руководство «Барселоны» начнет переговоры о продлении контракта с игроком.
В этом сезоне Дембеле провел 36 матчей за «Барселону», 10 голов и сделал 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен купить Дембеле.
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Источник — Twitter
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