Килиан МБАППЕ: «С Баварией покажем яркое шоу, включайте телевизоры»

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о грядущем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Лига чемпионов — особый турнир для меня. Мы вылетали в ней на разных стадиях, испытывали боль. Думаю, если выиграем ее, нас захлестнет море эмоций. Пусть даже чемпионат мира — это Святой Грааль, но на клубном уровне для меня ничто не сравнится с Лигой чемпионов. Как поётся в гимне, Лига чемпионов — это турнир лучших команд.

«Бавария» — топ-клуб. На данный момент нам надо оставаться спокойными и с уверенностью готовиться к первому матчу в Мюнхене. Эту игру все ждут с нетерпением. Нас ждет превосходный матч, так что всем стоит включить свои телевизоры, а уж мы постараемся подарить яркое шоу и, надеюсь, добьемся победы», — сказал Мбаппе.

Первый матч между «Баварией» и ПСЖ состоится уже 7 апреля. Ответный матч – 13 апреля.