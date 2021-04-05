Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 05.04.2021 23:43
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Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ман Сити» – «Боруссия» Дортмунд:

«В предыдущем раунде Лиги чемпионов «Ман Сити» уверенно прошел другую команду из Бундеслиги, «Боруссию», только из Менхенгладбаха. А «Боруссия» Дортмунд оказалась сильнее испанской «Севильи».

Перед игрой в Лиге чемпионов дортмундцы в чемпионате Германии уступили дома «Айнтрахту» (1:2), а подопечные Хосепа Гвардиолы переиграли на выезде «Лестер» (2:0).

Я как фанат «Боруссии», конечно, хочу, чтобы в дуэли с «Ман Сити» победила дортмундская команда и она прошла в полуфинал Лиги чемпионов. Но очень тяжело будет немецкой команде. Особенно сложно будет играть на выезде с «горожанами». 

Я думаю, что все-таки «Боруссия» сможет создать проблемы английской команде и забьет гол в выездном матче. Мне кажется, в этом матче может победить «Ман Сити», но с минимальным перевесом 2:1. Думаю, дортмундцы гол смогут забить», - считает Бартулович. 

Матч «Ман Сити» – «Боруссия» Дортмунд состоится 6 апреля. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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