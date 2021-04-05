КЛОПП: «Мы лучше, чем Реал. Я не пригласил бы Серхио Рамоса на свой юбилей»

Sport.ua предлагает видео пресс-конференции коуча «Ливерпуля» перед матчем ЛЧ

  • 05.04.2021 23:20
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КЛОПП: «Мы лучше, чем Реал. Я не пригласил бы Серхио Рамоса на свой юбилей»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Мадридский «Реал» встретится на своем поле с «Ливерпулем» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 апреля в 22:00.

«Реал» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов выиграл по сумме двух матчей у «Аталанты», а «Ливерпуль» уверенно прошел «РБ Лейпциг». 

ВИДЕО: пресс-конференция Юргена Клоппа перед матчем ЛЧ «Реал»«Ливерпуль».

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Источник — Sport.ua

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