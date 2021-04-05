КЛОПП: «Мы лучше, чем Реал. Я не пригласил бы Серхио Рамоса на свой юбилей»

Мадридский «Реал» встретится на своем поле с «Ливерпулем» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 апреля в 22:00.
«Реал» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов выиграл по сумме двух матчей у «Аталанты», а «Ливерпуль» уверенно прошел «РБ Лейпциг».
ВИДЕО: пресс-конференция Юргена Клоппа перед матчем ЛЧ «Реал» – «Ливерпуль».
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Источник — Sport.ua
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