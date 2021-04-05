Валерий БОНДАРЬ: «Будем надеяться, что Динамо начнет терять очки»

Игрок верит в чемпионскую битву в УПЛ

  • 05.04.2021 21:45
  • 1121 просмотр
  • 7 комментариев
Валерий БОНДАРЬ: «Будем надеяться, что Динамо начнет терять очки»
© shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь после удачного матча с «Ворсклой» рассчитывает, что команда еще догонит «Динамо» в чемпионской битве.

– «Шахтер» не дал создать у своих ворот практически ничего. Команда действительно была на голову сильнее «Ворсклы»?
– Мы серьезно готовились к игре. Очень хотелось реабилитироваться перед болельщиками за предыдущие матчи, которые не сложились должным образом, когда результат был не тот, что мы ждали. Хотели вернуться на победный путь, тем более что в первом круге сыграли 1:1. Мы продемонстрировали все свои наилучшие качества и добились победы.

– Ты сыграл в центре обороны, «Шахтер» не пропустил. Как это прокомментируешь?
– Защитники, которые могут сыграть в центре обороны, у нас все высококачественные: Матвиенко, Витао, Хочолава. Спасибо прежде всего тренеру за доверие. Хороший результат – залог успеха команды, потому что все работали очень сплоченно.

– На твой взгляд, еще есть шансы догнать «Динамо» в турнирной таблице?
– Конечно, есть. Шансы есть всегда, мы в это верим. Надо выигрывать свои матчи и надеяться, что где-то будет терять «Динамо». Безусловно, нам необходимо победить во всех оставшихся шести турах и ждать осечки киевлян.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    lenares85
    online
      lenares85, 05.04.2021 22:58
    +1
    Хотел сказать что надеется на помощь судей, но Динамо настолько сильно что и они не помогают
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 05.04.2021 22:58
    -1
    smart_Forever_, 05.04.2021 22:17
    "Поздно пить боржоми, когда почки отвалились" (с)
    Раз в пять лет можем себе позволить.
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 05.04.2021 22:56
    +3
    Валера! Без ваших карманных судеек них....не выйдет! Беспредельщики....
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 05.04.2021 22:51
    +3
    Бондарь: надеюсь 17 числа нажраться. С горя, как и вся команда
    Ссылка
    anton78ore
    online
      anton78ore, 05.04.2021 22:49
    0
    Мнoго жeнщин хoтят сeксa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeнa для жосткого тpаxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ------ https://pxlme.me/e-ePJePp
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    maverik
      maverik, 05.04.2021 22:48
    +2
    Это вы зря))
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    smart_Forever_
    online
      smart_Forever_, 05.04.2021 22:17
    +3
    "Поздно пить боржоми, когда почки отвалились" (с)
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 05.04.2021 22:56
    +3
    Валера! Без ваших карманных судеек них....не выйдет! Беспредельщики....
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 05.04.2021 22:51
    +3
    Бондарь: надеюсь 17 числа нажраться. С горя, как и вся команда
    Ссылка
    smart_Forever_
    online
      smart_Forever_, 05.04.2021 22:17
    +3
    "Поздно пить боржоми, когда почки отвалились" (с)
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 05.04.2021 22:48
    +2
    Это вы зря))
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 05.04.2021 22:58
    +1
    Хотел сказать что надеется на помощь судей, но Динамо настолько сильно что и они не помогают
    Ссылка
    anton78ore
    online
      anton78ore, 05.04.2021 22:49
    0
    Мнoго жeнщин хoтят сeксa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeнa для жосткого тpаxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ------ https://pxlme.me/e-ePJePp
    Ссылка
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