Валерий БОНДАРЬ: «Будем надеяться, что Динамо начнет терять очки»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь после удачного матча с «Ворсклой» рассчитывает, что команда еще догонит «Динамо» в чемпионской битве.

– «Шахтер» не дал создать у своих ворот практически ничего. Команда действительно была на голову сильнее «Ворсклы»?

– Мы серьезно готовились к игре. Очень хотелось реабилитироваться перед болельщиками за предыдущие матчи, которые не сложились должным образом, когда результат был не тот, что мы ждали. Хотели вернуться на победный путь, тем более что в первом круге сыграли 1:1. Мы продемонстрировали все свои наилучшие качества и добились победы.

– Ты сыграл в центре обороны, «Шахтер» не пропустил. Как это прокомментируешь?

– Защитники, которые могут сыграть в центре обороны, у нас все высококачественные: Матвиенко, Витао, Хочолава. Спасибо прежде всего тренеру за доверие. Хороший результат – залог успеха команды, потому что все работали очень сплоченно.

– На твой взгляд, еще есть шансы догнать «Динамо» в турнирной таблице?

– Конечно, есть. Шансы есть всегда, мы в это верим. Надо выигрывать свои матчи и надеяться, что где-то будет терять «Динамо». Безусловно, нам необходимо победить во всех оставшихся шести турах и ждать осечки киевлян.