В Бельгии 5 апреля прошли три матча 32-го тура чемпионата Бельгии.
Украинец Богдан Михайличенко помог «Андерлехту» разгромить «Антверпен» (4:1). Защитник провел на поле всю игру.
Чемпионат Бельгии. 32-й тур
Ауд-Хеверле Левен - Генк – 2:3
Голы: Мерсьер, 74, Анри, 90+2 – Торстведт, 7, Бонгонда, 81, Онуачу, 82.
Зюлте-Варегем – Эйпен – 2:1
Голы: Плетинкс, 59, Де Бок, 82 – Петерс, 22.
Антверпен – Андерлехт – 1:4
Голы: Ле Маршан, 89 – Ашимеру, 52, Мурильо, 62, Эль-Хдж, 77, Версарен, 84.
Турнирная таблица чемпионата Бельгии
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.