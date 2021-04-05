32-й тур
Антверпен
1 : 4
Андерлехт
05.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Богдан Михайличенко помог Андерлехту разгромить Антверпен

В Бельгии 5 апреля прошли три матча 32-го тура чемпионата Бельгии

  • 05.04.2021 21:20
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  • 1 комментарий
Богдан Михайличенко помог Андерлехту разгромить Антверпен
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Бельгии 5 апреля прошли три матча 32-го тура чемпионата Бельгии.

Украинец Богдан Михайличенко помог «Андерлехту» разгромить «Антверпен» (4:1). Защитник провел на поле всю игру.

Чемпионат Бельгии. 32-й тур

Ауд-Хеверле Левен - Генк – 2:3

Голы: Мерсьер, 74, Анри, 90+2 – Торстведт, 7, Бонгонда, 81, Онуачу, 82.

Зюлте-Варегем – Эйпен – 2:1

Голы: Плетинкс, 59, Де Бок, 82 – Петерс, 22.

Антверпен – Андерлехт – 1:4

Голы: Ле Маршан, 89 – Ашимеру, 52, Мурильо, 62, Эль-Хдж, 77, Версарен, 84.

Турнирная таблица чемпионата Бельгии

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    anton78ore
    online
      anton78ore, 05.04.2021 22:49
    0
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    anton78ore
    online
      anton78ore, 05.04.2021 22:49
    0
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