Жуниор МОРАЕС: «Я прошел через очень тяжелый период за последний год»

Форвард достиг отметки в 100 забитых голов в УПЛ

  • 05.04.2021 19:51
  • 1280 просмотров
  • 1 комментарий
Жуниор МОРАЕС: «Я прошел через очень тяжелый период за последний год»
© shakhtar.com

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес в матче против «Ворсклы» оформил дубль и добрался до отметки в 100 забитых голов в чемпионате Украины.

– Очень важный и особенный день! Накануне ночью я обдумывал свой последний год, с прошлого дня рождения и до этого. Прошел в жизни через многие сложные моменты, потерял нескольких важных для меня людей. Это был очень тяжелый период, который я провел, не общаясь ни с кем, кроме своей семьи. Понимаю, что и весь мир также переживает сложное время. Но сейчас – очень особенный день. Я многому научился и увидел близких людей, тех, кто действительно меня поддерживал, – в клубе, в сборной, моих друзей, семью, болельщиков. Я счастлив сегодня видеть тех, кто меня поддерживает всегда. Очень важная победа «Шахтера», мой день рождения, два мяча и 100 голов в УПЛ.

– Поздравляем тебя с достижением! Выше только Максим Шацких, Сергей Ребров, Андрей Воробей. Как тебе в такой компании?
– Большая честь. В течение всех этих лет партнеры меня поддерживали, со времени игры в моем первом клубе в Украине, донецком «Металлурге», и до сегодняшнего дня. Я очень рад такой хорошей истории в этой стране.

– Ты сказал о тяжелом сезоне для тебя. Насколько важны эти забитые мячи для уверенности в дальнейшем?
– Для меня важно всегда побеждать, всегда помогать клубу. Важно поддерживать менталитет победителя. Конечно, 100 голов в чемпионате – очень хороший рубеж в карьере.

– «Шахтер» продолжает борьбу за чемпионство. Реально ли догнать «Динамо»?
– Вне всяких сомнений! Мы будем бороться до конца, отдавать все на поле, у нас есть шансы.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    DK1961
    online
      DK1961, 05.04.2021 19:59
    +5
    Аморалес: я прохожу через очень сложный период, в мои симуляции на поле верят только купленные хозяином судьишки
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 05.04.2021 19:59
    +5
    Аморалес: я прохожу через очень сложный период, в мои симуляции на поле верят только купленные хозяином судьишки
    Ссылка
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