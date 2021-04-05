ФОТО. «Победит чемпион». Постер перед битвой Шахтер - Динамо

«Шахтер» опубликовал постер предстоящего матча УПЛ против «Динамо». Поединок претендентов на титул состоится 17 апреля.
Сейчас киевляне опережают соперника на 7 очков, но до очного матча еще состоится один тур. «Динамо» сыграет с «Днепром-1», а «Шахтер» - с «Мариуполем».
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Источник — Sport.ua
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Можна буде з поп-корном спостерігати за перебігом матчу та насміхатися з кротячих істеричок на сайті.😂😂😂
Можна буде з поп-корном спостерігати за перебігом матчу та насміхатися з кротячих істеричок на сайті.😂😂😂
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