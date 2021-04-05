ФОТО. «Победит чемпион». Постер перед битвой Шахтер - Динамо

17 апреля состоится ключевой поединок чемпионата

  • 05.04.2021 19:27
  • 1879 просмотров
  • 9 комментариев
ФОТО. «Победит чемпион». Постер перед битвой Шахтер - Динамо
© shakhtar.com

«Шахтер» опубликовал постер предстоящего матча УПЛ против «Динамо». Поединок претендентов на титул состоится 17 апреля.

Сейчас киевляне опережают соперника на 7 очков, но до очного матча еще состоится один тур. «Динамо» сыграет с «Днепром-1», а «Шахтер» - с «Мариуполем».

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 05.04.2021 19:58
    0
    ДерЬнаМО, 05.04.2021 19:57
    ДерЬнаме опид@ра@sиной,и тут очко порвут ха-ха-ха ,глоры ДеРьнамо 🆘ите со своим ДерЬнаМО!ДерЬнаМО сепарСский клуб вся Украина в курсе🇺🇦!
    Днонецк - это не сепарский городишка?
    Ссылка
    ДерЬнаМО
    online
      ДерЬнаМО, 05.04.2021 19:57
    -1
    ДерЬнаме опид@ра@sиной,и тут очко порвут ха-ха-ха ,глоры ДеРьнамо 🆘ите со своим ДерЬнаМО!ДерЬнаМО сепарСский клуб вся Украина в курсе🇺🇦!
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 05.04.2021 19:53
    +1
    Хоч і принциповий матч, але інтриги практично нема. Для Динамо це буде як супертренування. Результат ні на Динамо, ні на вболівальників давити не буде зовсім.
    Можна буде з поп-корном спостерігати за перебігом матчу та насміхатися з кротячих істеричок на сайті.😂😂😂
    Ссылка
    MoLe⚒
    online
      MoLe⚒, 05.04.2021 19:52
    -4
    Что думать гадать Действующий Чемпион Шахтёр ,6 раз подряд опозорит дресню кипрскую
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 05.04.2021 19:51
    +2
    Бибизьянки не пройдут!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.04.2021 19:49
    +6
    В следующем туре Шахтер играет с Арендуполем. Я в замешательстве. Никто не подскажет на кого мне поставить?
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    Luisa Spagnoli
      Luisa Spagnoli, 05.04.2021 19:43
    0
    Гениальный постер, в любом случае чемпион XD
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    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 05.04.2021 19:32
    -15
    Только Шахтёр — только победа!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 05.04.2021 19:31
    +8
    Та ні.. Буде розіграно ті ж 3 очки що і з іншими командами.. А відрив у 7 очок..
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 05.04.2021 19:31
    +8
    Та ні.. Буде розіграно ті ж 3 очки що і з іншими командами.. А відрив у 7 очок..
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.04.2021 19:49
    +6
    В следующем туре Шахтер играет с Арендуполем. Я в замешательстве. Никто не подскажет на кого мне поставить?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 05.04.2021 19:51
    +2
    Бибизьянки не пройдут!
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 05.04.2021 19:53
    +1
    Хоч і принциповий матч, але інтриги практично нема. Для Динамо це буде як супертренування. Результат ні на Динамо, ні на вболівальників давити не буде зовсім.
    Можна буде з поп-корном спостерігати за перебігом матчу та насміхатися з кротячих істеричок на сайті.😂😂😂
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.04.2021 19:58
    0
    ДерЬнаМО, 05.04.2021 19:57
    ДерЬнаме опид@ра@sиной,и тут очко порвут ха-ха-ха ,глоры ДеРьнамо 🆘ите со своим ДерЬнаМО!ДерЬнаМО сепарСский клуб вся Украина в курсе🇺🇦!
    Днонецк - это не сепарский городишка?
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
      Luisa Spagnoli, 05.04.2021 19:43
    0
    Гениальный постер, в любом случае чемпион XD
    Ссылка
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