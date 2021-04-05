Реал – Ливерпуль. Ждем реванш за киевский финал?

Игра состоится 6 апреля

  • 05.04.2021 18:36
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Реал – Ливерпуль. Ждем реванш за киевский финал?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Как только состоялась жеребьевка 1/4 Лиги Чемпионов и стало известно, что «Реал» сыграет с «Ливерпулем», то сразу вспомнился киевский финал 2018 года. Травма Салаха, феноменальный гол Бейла, грубейшие ошибки Кариуса, и как итог – 3:1 в пользу мадридцев. Удастся ли «мерсисайдцам» взять реванш за то поражение? Все предпосылки для этого есть

Коэффициенты Favbet: 2.8 – 3.5 – 2.6

Выход в полуфинал:

Реал – 2.45

Ливерпуль – 1.6

Победа в Лиге Чемпионов:

Реал – 10

Ливерпуль – 6.5

В 1/8 у обеих команд неожиданно не было проблем с преодолением этой стадии. Находящийся в кризисе с начала 2021 года «Ливерпуль» дважды легко обыграли прошлогоднего полуфиналиста «РБ Лейпциг». «Реалу» же отчасти повезло, что в самом начале матча с «Аталантой» арбитр удалил игрока бергамцев. Но в ответной игре уже и без подарков от судей «сливочные» уверенно обыграли «Аталанту». В отличии от 2018 года ни «Реал», ни «Ливерпуль» не входят даже в тройку главных претендентов на победу в Лиге Чемпионов. Тем не менее, сетка им досталась относительно легкая и высока вероятность, что одну из этих команд мы таки увидим в финале

Эксперты Favbet считают, что шансы «Ливерпуля» на проход выше, примерно 60% на 40%. Во многом это связано с тем, что получил травму лидер и капитан мадридцев Серхио Рамос, а всем прекрасно известно, что с ним и без него это практически два разных «Реала». Плюс «Ливерпуль», похоже, наконец-то начинает набирать форму. По крайней мере, если судить по матчу с «Арсеналом», в котором «красные» выиграли 3:0

Тем удивительнее, что в первом матче букмекеры считают шансы команд практически равными. Всё таки без зрителей домашний перевес «Реала» является чисто формальным. Плюс не забываем просто любопытный факт: в пост-пандемийную эпоху в матчах без болельщиков «Ливерпуль» в гостях играет даже лучше, чем дома. А потому есть ощущение, что команда Клоппа как минимум не проиграет. В 2018 году Серхио Рамос в самом начале матча сломал Мохамеда Салаха и этот эпизод повлиял на всю игру. Сейчас Рамоса не будет, и никто не помешает «мерсисайдцам» показать их лучшую игру. Рискнуть и поставить на чистую победу «Ливерпуля» или же немного перестраховаться и взять фору (0)? Выбор, как всегда за вами

Смелый прогноз: победа Ливерпуля – 2.6

Прогноз от Favbet: Ливерпуль с форой (0) – 1.9

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Источник — Sport.ua

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