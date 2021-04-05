ЗУБКОВ: «Можем уже в следующем туре выиграть третье подряд чемпионство»

Полузащитник «Ференцвароша» и национальной сборной Украины Александр Зубков высказался о возможном досрочном завоевании чемпионского титула.
«Нет таких прям ощущений, мы идем от игры к игре. Конечно, понимаем, что есть возможность уже в следующем туре выиграть третье подряд чемпионство. Мы будем все для этого делать», - сказал Зубков.
Отметим, что «Ференцварош» имеет в активе 64 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Гандикап над ближайшим преследователем составляет 13 баллов.
Источник — Футбол 1/2/3
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