ЗУБКОВ: «Можем уже в следующем туре выиграть третье подряд чемпионство»

Полузащитник «Ференцвароша» и национальной сборной Украины Александр Зубков высказался о возможном досрочном завоевании чемпионского титула.

«Нет таких прям ощущений, мы идем от игры к игре. Конечно, понимаем, что есть возможность уже в следующем туре выиграть третье подряд чемпионство. Мы будем все для этого делать», - сказал Зубков.

Отметим, что «Ференцварош» имеет в активе 64 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Гандикап над ближайшим преследователем составляет 13 баллов.