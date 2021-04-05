Игорь ХАРАТИН: «Все равно нужно играть до последнего тура и выигрывать»

Полузащитник «Ференцвароша» и национальной сборной Украины Игорь Харатин высказался о возможном досрочном завоевании чемпионского титула.

«Без разницы, даже если мы станем чемпионами, нам все равно нужно играть до последнего тура и выигрывать. Нельзя расслабляться, нужно играть до конца, это наша работа. Мы это любим и должны выигрывать как минимум для наших болельщиков», - сказал Харатин.

Отметим, что «Ференцварош» имеет в активе 64 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Гандикап над ближайшим преследователем составляет 13 баллов.