Игорь ХАРАТИН: «Все равно нужно играть до последнего тура и выигрывать»

Украинский хавбек «Ференцвароша» – о весомой заявке на чемпионство

  • 05.04.2021 18:17
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Игорь ХАРАТИН: «Все равно нужно играть до последнего тура и выигрывать»
© Instagram. Игорь Харатин

Полузащитник «Ференцвароша» и национальной сборной Украины Игорь Харатин высказался о возможном досрочном завоевании чемпионского титула.

«Без разницы, даже если мы станем чемпионами, нам все равно нужно играть до последнего тура и выигрывать. Нельзя расслабляться, нужно играть до конца, это наша работа. Мы это любим и должны выигрывать как минимум для наших болельщиков», - сказал Харатин.

Отметим, что «Ференцварош» имеет в активе 64 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Гандикап над ближайшим преследователем составляет 13 баллов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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