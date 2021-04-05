«Наших берут как лучших». Зеленский рассказал о работе полиции на ЧМ-2022

Украинские полицейские будут работать на чемпионате мира

  • 05.04.2021 17:11
  • 1295 просмотров
  • 13 комментариев
«Наших берут как лучших». Зеленский рассказал о работе полиции на ЧМ-2022
© twitter.com/NPU_GOV_UA

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинских полицейских привлекут к работе по охране порядка во время чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

«В следующем году будет чемпионат мира по футболу в государстве Катар. И наши полицейские поедут помогать в обеспечении безопасности на улицах Катара в течение чемпионата мира»

«Наших уже берут как лучших», - заявил Зеленский.

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Источник — Украинская правда

(7 голосов)

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Комментарии
    KARABAS55
      KARABAS55, 05.04.2021 18:15
    +1
    Наша Украина на данный момент пробила дно по вакцинации, по заболеваемости, каждые сутки по 500чел умирают от ковида, Хуйло собрал возле наших границ эшелоны военной техники с закрашенными номерами, БТР, ТАНКИ. А Володя за футбол договариваться поехал, который будет через год. В стране всё хорошо, а если начнётся война, то слуги народа первыми сленяют из страны.
    Ссылка
    zelcman-narkoman
    online
      zelcman-narkoman, 05.04.2021 18:10
    +1
    vizuals, 05.04.2021 18:01
    О це воно до Катару в такий напружений момент чухнуло, щоб домовлятися за працевлаштування поліцейських?
    Там море...а тут війна й коронавірус...і взагалі, вже більше місяця після Буковелі не відпочивав...стомивсь.
    Ссылка
    Павел П
      Павел П, 05.04.2021 18:09
    0
    одних полканов закинут в Катар задницы на солнышке погреть..."стражи порядка"
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 05.04.2021 18:08
    +3
    Спасибо. Посмеялся от души. Прям как квартал слушаю.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 05.04.2021 18:05
    0
    Как дешёвых вообще
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.04.2021 18:01
    +4
    О це воно до Катару в такий напружений момент чухнуло, щоб домовлятися за працевлаштування поліцейських?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.04.2021 18:00
    0
    Хоть так на ЧМ попадут, сборная уже сушит весла...
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 05.04.2021 17:56
    +1
    turist86, 05.04.2021 17:47
    Наші менти арабською мовою ні "бе", ні "ме" не скажуть
    это ЧМ - там из приезжих почти никто по-арабски базарить не будет
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 05.04.2021 17:51
    +2
    Скорее всего как переводчиков для туристов
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 05.04.2021 17:47
    +2
    Наші менти арабською мовою ні "бе", ні "ме" не скажуть
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 05.04.2021 17:45
    0
    Хоть в чем-то мы на уровне.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 05.04.2021 17:44
    +7
    Пустобрех
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 05.04.2021 17:36
    +4
    У наших границ стоят танки России, идёт эскалация вовсю, а этот Вова по Катарам ездит, а в его партии депутаты собираются сваливать с этой страны. Кому нужны наши клоуны, они у нас не могут постановление составить без ошибок, а что они там будут делать я не знаю.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 05.04.2021 17:44
    +7
    Пустобрех
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.04.2021 18:01
    +4
    О це воно до Катару в такий напружений момент чухнуло, щоб домовлятися за працевлаштування поліцейських?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 05.04.2021 17:36
    +4
    У наших границ стоят танки России, идёт эскалация вовсю, а этот Вова по Катарам ездит, а в его партии депутаты собираются сваливать с этой страны. Кому нужны наши клоуны, они у нас не могут постановление составить без ошибок, а что они там будут делать я не знаю.
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 05.04.2021 18:08
    +3
    Спасибо. Посмеялся от души. Прям как квартал слушаю.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 05.04.2021 17:51
    +2
    Скорее всего как переводчиков для туристов
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 05.04.2021 17:47
    +2
    Наші менти арабською мовою ні "бе", ні "ме" не скажуть
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 05.04.2021 18:15
    +1
    Наша Украина на данный момент пробила дно по вакцинации, по заболеваемости, каждые сутки по 500чел умирают от ковида, Хуйло собрал возле наших границ эшелоны военной техники с закрашенными номерами, БТР, ТАНКИ. А Володя за футбол договариваться поехал, который будет через год. В стране всё хорошо, а если начнётся война, то слуги народа первыми сленяют из страны.
    Ссылка
    zelcman-narkoman
    online
      zelcman-narkoman, 05.04.2021 18:10
    +1
    vizuals, 05.04.2021 18:01
    О це воно до Катару в такий напружений момент чухнуло, щоб домовлятися за працевлаштування поліцейських?
    Там море...а тут війна й коронавірус...і взагалі, вже більше місяця після Буковелі не відпочивав...стомивсь.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 05.04.2021 17:56
    +1
    turist86, 05.04.2021 17:47
    Наші менти арабською мовою ні "бе", ні "ме" не скажуть
    это ЧМ - там из приезжих почти никто по-арабски базарить не будет
    Ссылка
    Павел П
      Павел П, 05.04.2021 18:09
    0
    одних полканов закинут в Катар задницы на солнышке погреть..."стражи порядка"
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 05.04.2021 18:05
    0
    Как дешёвых вообще
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.04.2021 18:00
    0
    Хоть так на ЧМ попадут, сборная уже сушит весла...
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 05.04.2021 17:45
    0
    Хоть в чем-то мы на уровне.
    Ссылка
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