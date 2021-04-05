«Наших берут как лучших». Зеленский рассказал о работе полиции на ЧМ-2022

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинских полицейских привлекут к работе по охране порядка во время чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.
«В следующем году будет чемпионат мира по футболу в государстве Катар. И наши полицейские поедут помогать в обеспечении безопасности на улицах Катара в течение чемпионата мира»
«Наших уже берут как лучших», - заявил Зеленский.
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Источник — Украинская правда
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