«Наших берут как лучших». Зеленский рассказал о работе полиции на ЧМ-2022

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинских полицейских привлекут к работе по охране порядка во время чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

«В следующем году будет чемпионат мира по футболу в государстве Катар. И наши полицейские поедут помогать в обеспечении безопасности на улицах Катара в течение чемпионата мира»

«Наших уже берут как лучших», - заявил Зеленский.