КОПОЛОВЕЦ: «Пришлось сосредоточиться на обязанностях спортивного директора»

37-летний футболист «Миная» высказался о решении завершить карьеру

  • 05.04.2021 17:05
  • 414 просмотров
  • 0 комментариев
КОПОЛОВЕЦ: «Пришлось сосредоточиться на обязанностях спортивного директора»
© ФК Минай. Михаил Кополовец

Играющий спортивный директор ФК «Mинай» Mихаил Кополовец прокомментировал ситуацию с окончанием своей карьеры футболиста.

«Я честен перед собой, поскольку сумел доказать, что если ответственно относиться к выполнению своих обязанностей, то несмотря на возраст, можно заслужить право выходить на поле в официальных матчах. После осенней части сезона у меня была договоренность с главным тренером Василием Кобиным, что если мой уровень подготовки будет его устраивать, то он предоставит мне возможность появиться на поле и помочь команде.

Ради этого пришлось изрядно потрудиться, но я таки добился своего: в поединке с «Динамо» вышел на замену. Я продолжал упорно тренироваться и думал, что хотя бы еще раз за «Минай» обязательно сыграю, желательно в Ужгороде, чтобы поблагодарить болельщиков за многолетнюю поддержку.

Однако жизнь вносит свои коррективы. Неожиданный уход в отставку Василия Кобина, сложное турнирное положение «Миная» заставили меня изменить свои планы. Хотя, повторяю, я надеялся, что ситуация с моим прощальным матчем будет совсем другой. Сейчас же самое главное, чтобы «Минай» избежал вылета из элиты. Именно поэтому пришлось сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей. Что касается моего прощального матча, то он как-то отошел на второй план. Но то, что я его организую – гарантирую. Скорее всего, это будет матч с участием моих друзей, с которыми я провел свои лучшие годы в футболе, выступая за ужгородское «Закарпатье» и львовские «Карпаты»», - сказал Кополовец.

Напомним, что за время 20-летней карьеры Михаил Кополовец защищал цвета «Закарпатья», «Карпат», «Говерлы», белорусской «Белшины», немецкого «Айнхайта» и «Миная».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности