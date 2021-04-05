ЗИДАН: «Ливерпуль — команда без изъянов, игра с ними — самая важная»

Главный тренер «Реала» высказался о грядущем матче Лиги чемпионов

  • 05.04.2021 16:13
  • 293 просмотра
  • 1 комментарий
ЗИДАН: «Ливерпуль — команда без изъянов, игра с ними — самая важная»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от встречи с «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Это футбол на выбывание, финал, который продлится 180 минут или больше. Мы знаем, чего ждать, но сосредоточены только на завтрашнем матче, ни на чем другом. Это самая важная игра сезона, просто потому что она — следующая. 

«Ливерпуль» — команда без изъянов. У него очень мощная атака, но и в целом это крепкий соперник. «Ливерпуль» демонстрирует хороший командный футбол. У каждой команды есть травмированные, но это известная для футбола история. Сила черпается из командной игры», - сказал Зидан.

Матч «Реал» - «Ливерпуль» состоится 6 апреля в Мадриде. Начало матча — 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Denmark0711
    online
      Denmark0711, 05.04.2021 16:35
    0
    Зізу, а як же ел-класіко на цих вихідних? Потрібно ж обрати, що важливіше
    Сили не залізні на і там і тут.
    Ссылка
    Denmark0711
    online
      Denmark0711, 05.04.2021 16:35
    0
    Зізу, а як же ел-класіко на цих вихідних? Потрібно ж обрати, що важливіше
    Сили не залізні на і там і тут.
    Ссылка
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