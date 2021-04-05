ЗИДАН: «Ливерпуль — команда без изъянов, игра с ними — самая важная»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от встречи с «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Это футбол на выбывание, финал, который продлится 180 минут или больше. Мы знаем, чего ждать, но сосредоточены только на завтрашнем матче, ни на чем другом. Это самая важная игра сезона, просто потому что она — следующая.

«Ливерпуль» — команда без изъянов. У него очень мощная атака, но и в целом это крепкий соперник. «Ливерпуль» демонстрирует хороший командный футбол. У каждой команды есть травмированные, но это известная для футбола история. Сила черпается из командной игры», - сказал Зидан.

Матч «Реал» - «Ливерпуль» состоится 6 апреля в Мадриде. Начало матча — 22:00 по Киеву.