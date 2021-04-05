Аталанта хочет купить талантливого полузащитника Брюгге

«Аталанта» намерена усилить свой состав полузащитником «Брюгге» Шарлем Де Кетеларом.
20-летний бельгийский футболист может перебраться в Бергамо летом.
«Аталанта» ищет игрока, который в потенциале смог бы заменить Йосипа Иличича, который вскоре может покинуть клуб.
Напомним, что в «Аталанте» играют украинские полузащитники Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.
В этом сезоне Де Кетелар сыграл 36 матчей за «Брюгге», забил 4 мяча и отдал 4 передачи.
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Источник — Twitter
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