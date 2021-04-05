Клуб Второй лиги обратился в КДК из-за отмены матча

«Подолье» недовольно переносом матча с «Эпицентром»

  • 05.04.2021 14:45
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Клуб Второй лиги обратился в КДК из-за отмены матча

Хмельницкий ФК «Подолье» обратился в КДК УАФ с просьбой дать оценку правомерности переноса календарного матча 13 тура второлигового чемпионата Украины – с «Эпицентром».

В «Подолье» придерживаются мнения, что вспышка коронавируса в «Эпицентре» не достигла критической отметки и количество не заразившихся игроков позволяло провести поединок в Хмельницком.

По имеющейся информации 6 апреля футболисты «Эпицентра», среди которых 10 заболевших, сдадут повторные тесты и только после этого можно будет сказать, когда они возобновят выступление в чемпионате.

Из-за вспышки коронавируса в «Эпицентре» перенесены уже два календарных матча подопечных Игоря Бадло - с «Подольем» и «Черниговом».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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