ВИДЕО. Блестящая задержка времени от бывшего игрока Динамо

Андрей Ещенко показал, как нужно действовать, когда твоя команда выигрывает

  • 05.04.2021 12:45
  • 4138 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Блестящая задержка времени от бывшего игрока Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 24-го тура РПЛ московский «Спартак» на выезде переиграл «Ростов» (3:2).

В компенсированное время встречи на поле вышел экс-игрок нескольких украинских команд Андрей Ещенко, который продемонстрировал, как нужно правильно тянуть время. Судейская бригада претензий ему не предьявила.

Московский клуб даже выложил видео эпизода у себя в соцсетях.

«Блестящая задержка времени от Андрея Ещенко. Лучше сегодня вы ничего уже не увидите», – сказано в сообщении «Спартака» в твиттере.

Отметим, что Ещенко известен в Украине по своим выступлениям в «Днепре», а также киевских «Динамо» и «Арсенале».
 

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Источник — ФК Спартак Москва

(10 голосов)

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Комментарии
    OKs100
      OKs100, 05.04.2021 13:27
    +1
    Сразу видно, что футболист практически завершает карьеру - набрал лишние 20-30 кг.
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 05.04.2021 13:16
    +4
    Поднабрал не хило.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 05.04.2021 13:01
    +4
    Кабанчик такой!
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 05.04.2021 13:16
    +4
    Поднабрал не хило.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 05.04.2021 13:01
    +4
    Кабанчик такой!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 05.04.2021 13:27
    +1
    Сразу видно, что футболист практически завершает карьеру - набрал лишние 20-30 кг.
    Ссылка
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