ВИДЕО. Блестящая задержка времени от бывшего игрока Динамо

В матче 24-го тура РПЛ московский «Спартак» на выезде переиграл «Ростов» (3:2).

В компенсированное время встречи на поле вышел экс-игрок нескольких украинских команд Андрей Ещенко, который продемонстрировал, как нужно правильно тянуть время. Судейская бригада претензий ему не предьявила.

Московский клуб даже выложил видео эпизода у себя в соцсетях.

«Блестящая задержка времени от Андрея Ещенко. Лучше сегодня вы ничего уже не увидите», – сказано в сообщении «Спартака» в твиттере.

Отметим, что Ещенко известен в Украине по своим выступлениям в «Днепре», а также киевских «Динамо» и «Арсенале».

