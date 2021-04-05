ВИДЕО. Блестящая задержка времени от бывшего игрока Динамо

В матче 24-го тура РПЛ московский «Спартак» на выезде переиграл «Ростов» (3:2).
В компенсированное время встречи на поле вышел экс-игрок нескольких украинских команд Андрей Ещенко, который продемонстрировал, как нужно правильно тянуть время. Судейская бригада претензий ему не предьявила.
Московский клуб даже выложил видео эпизода у себя в соцсетях.
«Блестящая задержка времени от Андрея Ещенко. Лучше сегодня вы ничего уже не увидите», – сказано в сообщении «Спартака» в твиттере.
Отметим, что Ещенко известен в Украине по своим выступлениям в «Днепре», а также киевских «Динамо» и «Арсенале».
Блестящая задержка времени от Андрея Ещенко 😂— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 4, 2021
Лучше сегодня вы ничего уже не увидите 🔝 pic.twitter.com/hZeLm2qZyK
Источник — ФК Спартак Москва
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