ВИДЕО. 10 лет назад Станкович поразил ворота Нойера безумным ударом с лета

Пятого апреля 2011 года в первом матче 1/4 финала «Интер» крупно проиграл «Шальке» в домашних стенах (2:5).
Хотя для итальянцев все начиналось неплохо, уже на первой минуте Деян Станкович невероятным ударом с лета подловил Мануэля Нойера, который слишков далеко вышел из ворот, чтобы выбить мяч.
В итоге первый тайм завершился со счетом 2:2, а во второй половине встречи Рауль и компания деклассировала соперника, после чего выиграли еще и в Германии (2:1).
В полуфинале гельзенкирхенцев остановил «Манчестер Юнайтед» (6:1 по сумме двух матчей), который в финале проиграл «Барселоне» (1:3).
⏪ #вэтотдень ровно 10 лет назад:— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 5, 2021
⚫️🔵 Деян Станкович забивает Нойеру безумным ударом с лета из центрального круга 😮#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/rIWYkqHpDd
Источник — УЕФА
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