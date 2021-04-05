ВИДЕО. 10 лет назад Станкович поразил ворота Нойера безумным ударом с лета

Но это не помогло его команде победить

  • 05.04.2021 12:14
  • 1786 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. 10 лет назад Станкович поразил ворота Нойера безумным ударом с лета
© Getty Images/Global Images Ukraine

Пятого апреля 2011 года в первом матче 1/4 финала «Интер» крупно проиграл «Шальке» в домашних стенах (2:5).

Хотя для итальянцев все начиналось неплохо, уже на первой минуте Деян Станкович невероятным ударом с лета подловил Мануэля Нойера, который слишков далеко вышел из ворот, чтобы выбить мяч. 

В итоге первый тайм завершился со счетом 2:2, а во второй половине встречи Рауль и компания деклассировала соперника, после чего выиграли еще и в Германии (2:1).

В полуфинале гельзенкирхенцев остановил «Манчестер Юнайтед» (6:1 по сумме двух матчей), который в финале проиграл «Барселоне» (1:3).

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    xerx
    online
      xerx, 05.04.2021 13:23
    +1
    Такое случается раз в жизни..
    Ссылка
    xerx
    online
      xerx, 05.04.2021 13:23
    +1
    Такое случается раз в жизни..
    Ссылка
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