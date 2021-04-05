ВИДЕО. 10 лет назад Станкович поразил ворота Нойера безумным ударом с лета

Пятого апреля 2011 года в первом матче 1/4 финала «Интер» крупно проиграл «Шальке» в домашних стенах (2:5).

Хотя для итальянцев все начиналось неплохо, уже на первой минуте Деян Станкович невероятным ударом с лета подловил Мануэля Нойера, который слишков далеко вышел из ворот, чтобы выбить мяч.

В итоге первый тайм завершился со счетом 2:2, а во второй половине встречи Рауль и компания деклассировала соперника, после чего выиграли еще и в Германии (2:1).

В полуфинале гельзенкирхенцев остановил «Манчестер Юнайтед» (6:1 по сумме двух матчей), который в финале проиграл «Барселоне» (1:3).