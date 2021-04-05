Ди Мария хочет играть в одной команде с Месси

33-летний аргентинский вингер парижского ПСЖ Анхель Ди Мария мечтает играть в одной команде с 33-летним бомбардиром «Барселоны» Лионелем Месси.

«Учитывая то, что я видел на протяжении всей своей карьеры, я думаю, что Лео с другой планеты. Было бы замечательно иметь его в качестве товарища по команде.

Но он — игрок «Барселоны», у него есть контракт. Так что посмотрим. Я часто общаюсь с ним и всегда говорю, что главное — это его счастье и счастье его семьи. Трудно сказать что-либо другое», — отметил Ди Мария.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2021 года, после чего футболист станет свободным агентом. Попытки каталонского клуба продлить контракт с футболистом пока не привели к успеху.