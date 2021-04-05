Атлетико нужен форвард Фиорентины

Душан Влахович может перейти в испанский клуб

  • 05.04.2021 11:15
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Атлетико нужен форвард Фиорентины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Атлетико» активно интересуется 21-летним форвардом «Фиорентины» и сборной Сербии по футболу Душаном Влаховичем.

За футболистом также наблюдают «Милан» и «Рома». Сумма трансфера может составить €40 миллионов.

Бомбардир выступает за «Фиорентину» с лета 2018 года после перехода из «Партизана» за €1,95 миллиона. В текущем сезоне Влахович провел за флорентийский клуб 31 матч во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Душана с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.

В активе игрока 7 матчей за национальную сборную Сербии, где он забил 2 мяча.

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Источник — Calciomercato

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