Виктор ЛЕОНЕНКО: «Каштру всех заставил отбирать и бегать»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился впечатлениями о выездной победе донецкого «Шахтера» над полтавской «Ворсклой» (2:0) в поединке 20-го тура УПЛ.

«Уверенная победа. Меня порадовало то, что не было грубых ошибок. К счастью, Каштру всех заставил отбирать и бегать. Реализация моментов — это мастерство. Если ты из 10-ти забиваешь один момент, значит, у тебя нет мастерства. Вопрос не в недооценке. Слава Богу, что Мораес забивает во втором матче подряд. И за сборную забил, и в чемпионате отличился. Поздравляю с сотым голом. И я бы не сказал, что в эпизоде с первым голом такая уж легкая позиция у него была», — считает Леоненко.