Виктор ЛЕОНЕНКО: «Каштру всех заставил отбирать и бегать»

Донецкий «Шахтер» избежал грубых ошибок в матче с «Ворсклой»

  • 05.04.2021 10:55
  • 1382 просмотра
  • 2 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Каштру всех заставил отбирать и бегать»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился впечатлениями о выездной победе донецкого «Шахтера» над полтавской «Ворсклой» (2:0) в поединке 20-го тура УПЛ.

«Уверенная победа. Меня порадовало то, что не было грубых ошибок. К счастью, Каштру всех заставил отбирать и бегать. Реализация моментов — это мастерство. Если ты из 10-ти забиваешь один момент, значит, у тебя нет мастерства. Вопрос не в недооценке. Слава Богу, что Мораес забивает во втором матче подряд. И за сборную забил, и в чемпионате отличился. Поздравляю с сотым голом. И я бы не сказал, что в эпизоде с первым голом такая уж легкая позиция у него была», — считает Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    DK1970
    online
      DK1970, 05.04.2021 11:45
    -1
    Витёк! Норм отрабатываешь гонорар! Респект! И порадовало, что забегали. И слава богу, что мораеш забил. Но в следующий раз глубже нужно....
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.04.2021 11:34
    +3
    Боже , яке щастя Вітю привалило!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.04.2021 11:34
    +3
    Боже , яке щастя Вітю привалило!
    Ссылка
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