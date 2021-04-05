ТаТоТаке. Феномен Луческу, Минаю плевать на санкции

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив обсуждают 20 тур УПЛ, где почти окончательно умерла чемпионская интрига. Как Динамо удалось вырвать победу в Александрии? Ожил ли Шахтер, преодолев Ворсклу? Что будет с Минаем и кто там вообще рулит?
Кроме того в выпуске - анализ других матчей УПЛ, новый бразилец в Шахтере, очередной скандал в Первой лиге и детали восстановления Никиты Бурды.
00.00 Анонс
1.34 Сенькив радуется здоровьем Степаненко
3.01 Агенты впаривают Альюна
3.54 Ворскла хочет играть в футбол
5.51 Шахтер ожил!
7.03 Нашли виновника всего на свете
9.28 Шарпанина в Александрии
10.22 Времена года против украинских полей
12.05 Какая же детская ошибка!
13.42 Александрийское милосердия
14.45 О чем-то нерациональнои
18.15 Сравниваем календари Динамо и Шахтера
19.38 Днепр-1 даже не вспотел
21.29 Клич к болельщику Днепра-1!
22.18 Заря отдохнула во Львове
23.32 Сенсационное признание Спиваковского
25.24 Обнуление. Будет скандал?
26.22 Мариуполь - не придаток Шахтера!
28.08 Судейский скандал тура
28.31 А где Гельзин?
29.13 Минай - финиш? Все о контрабанде
32.51 Закарпатский кентавр
34.04 Анализ таблицы. Кто вылетит?
36.13 Еще один бразилец в Шахтере
38.39 Очередной скандал в Первой лиге
42.16 Что с Бурдой? Эксклюзивное видео
44:01 Протест Сенькива
45.55 Прощание
46.18 Бекстейдж
Источник — ТаТоТаке
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