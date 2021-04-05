ТаТоТаке. Феномен Луческу, Минаю плевать на санкции

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив обсуждают 20 тур УПЛ, где почти окончательно умерла чемпионская интрига. Как Динамо удалось вырвать победу в Александрии? Ожил ли Шахтер, преодолев Ворсклу? Что будет с Минаем и кто там вообще рулит?

Кроме того в выпуске - анализ других матчей УПЛ, новый бразилец в Шахтере, очередной скандал в Первой лиге и детали восстановления Никиты Бурды.

00.00 Анонс

1.34 Сенькив радуется здоровьем Степаненко

3.01 Агенты впаривают Альюна

3.54 Ворскла хочет играть в футбол

5.51 Шахтер ожил!

7.03 Нашли виновника всего на свете

9.28 Шарпанина в Александрии

10.22 Времена года против украинских полей

12.05 Какая же детская ошибка!

13.42 Александрийское милосердия

14.45 О чем-то нерациональнои

18.15 Сравниваем календари Динамо и Шахтера

19.38 Днепр-1 даже не вспотел

21.29 Клич к болельщику Днепра-1!

22.18 Заря отдохнула во Львове

23.32 Сенсационное признание Спиваковского

25.24 Обнуление. Будет скандал?

26.22 Мариуполь - не придаток Шахтера!

28.08 Судейский скандал тура

28.31 А где Гельзин?

29.13 Минай - финиш? Все о контрабанде

32.51 Закарпатский кентавр

34.04 Анализ таблицы. Кто вылетит?

36.13 Еще один бразилец в Шахтере

38.39 Очередной скандал в Первой лиге

42.16 Что с Бурдой? Эксклюзивное видео

44:01​ Протест Сенькива

45.55 Прощание

46.18 Бекстейдж