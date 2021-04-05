Ливерпуль разочаровался в Миленковиче

Английский «Ливерпуль» охладел к 23-летнему центральному защитнику «Фиорентины» и сборной Сербии Николе Миленковичу.

«Красные» наблюдали за игроком, но теперь их интерес поставлен на паузу. «Ливерпуль» разочаровала игра Миленковича в поединке против сборной Португалии. Футболист португальской команды Диогу Жота разобрал Николу на запчасти.

Миленкович защищает цвета «Фиорентины» с лета 2017 года после перехода из белградского «Партизана» за €5,1 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за итальянский куб 30 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Миленковича с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость защитника составляет €28 миллионов.