Ливерпуль разочаровался в Миленковиче

Английский клуб не подпишет защитника «Фиорентины»

  • 05.04.2021 09:57
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Ливерпуль разочаровался в Миленковиче
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ливерпуль» охладел к 23-летнему центральному защитнику «Фиорентины» и сборной Сербии Николе Миленковичу.

«Красные» наблюдали за игроком, но теперь их интерес поставлен на паузу. «Ливерпуль» разочаровала игра Миленковича в поединке против сборной Португалии. Футболист португальской команды Диогу Жота разобрал Николу на запчасти.

Миленкович защищает цвета «Фиорентины» с лета 2017 года после перехода из белградского «Партизана» за €5,1 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за итальянский куб 30 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Миленковича с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость защитника составляет €28 миллионов.

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