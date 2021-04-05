ФОТО. Жуниор МОРАЕС: «О Боже, 34?!»

В воскресенье, 4 апреля, нападающему донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниору Мораесу исполнилось 34 года.
«О Боже, 34?!», — шутливо прокомментировал Жуниор свежее фото.
В текущем сезоне Мораес провел за «Шахтер» 23 матча во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал одну результативную передачу.
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Источник — Instagram
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